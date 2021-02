Tiger Woods hospitalizado na sequência de um grave acidente de viação

De acordo com o Departamento de Polícia do Condado de Los Angeles, o veículo em que seguia Tiger Woods capotou, após um despiste.

Mark Steinberg, agente de Tiger Woods, citado pela revista Golf Digest, avança que o jogador sofreu "múltiplas lesões nas pernas".

O acidente aconteceu esta terça-feira, às 15h12, hora portuguesa (07h12 na Califórnia).

As causas estão a ser investigadas. Fonte da polícia disse à estação Fox News que o carro de Tiger Woods atravessou o separador central da estrada, capotou e acabou por ficar imobilizado num terreno junto à berma.

As fotografias do local do acidente mostram a violência do desastre, com a viatura onde seguia Woods a ficar bastante danificada.