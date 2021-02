Portugal Fashion regressa ao Porto em formato 100% digital

O Portugal Fashion vai regressar ao Porto, entre 18 e 20 de março, para uma "The Sofa Edition", em formato integralmente digital devido à covid-19, avança a diretora do evento de moda.

"A pandemia de covid-19 obrigou todas as semanas de moda mundiais a digitalizarem as suas apresentações esta temporada e o Portugal Fashion não será exceção", disse esta terça-feira à Lusa a diretora do evento, Mónica Neto.

Nesta 48.ª edição, o Portugal Fashion adaptou-se ao universo virtual de "forma mais sólida, pensada e construída de raiz", e vai ter digitalização de todas as suas dinâmicas e interações, com enfoque na vertente profissional do evento sem público, acrescentou.

A comunicação social e os compradores também vão ter de ficar à distância ao abrigo de um novo paradigma de comunicação do evento.

A 48.ª edição do Portugal Fashion vai ter o nome "The Sofa Edition", com o objetivo de fazer cumprir a sua missão de difundir a moda nacional, mas garantindo que as pessoas ficam em casa, acrescentou Mónica Neto.

No calendário dos três dias do evento de moda em versão digital está previsto serem apresentadas as novas coleções dos "designers" Marques"Almeida, Alexandra Moura, Miguel Vieira, David Catalán, Ernest W. Baker, Maria Gambina, Diogo Miranda, Katty Xiomara, Inês Torcato, Hugo Costa, Sophia Kah ou Luís Onofre.

Os conteúdos vão ser pré-gravados na Alfândega do Porto em vários dias anteriores às datas oficiais, cumprindo desta forma o plano de contingência específico para as atividades de gravações de vídeo e produção de conteúdos digitais e que foi desenhado novamente pelo médico de Saúde Pública e epidemiologista Ricardo Mexia.

Em outubro passado, a 47.ª edição do Portugal Fashion decorreu num modelo de apresentação "reinventado" e com a missão de "proteger o talento nacional", criando um "modelo híbrido", onde se conjugaram ora desfiles ao ar livre, com a premissa das distâncias exigidas pela Direção-Geral da Saúde, ora desfiles apresentados digitalmente.

O Portugal Fashion é um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários, que conta com o apoio dos seus parceiros estratégicos e é cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020 -- Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, com fundos provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.