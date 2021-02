​Munch deixou-nos uma mensagem escondida em “O Grito”

O pintor Edvard Munch deixou uma mensagem escondida na obra seminal “O Grito”, concluiu uma investigação realizada pelos peritos do Museu Nacional da Noruega.



“Só pode ter sido pintado por um louco”, escreveu o artista numa das quatro versões de um dos quadros mais conhecidos e intrigantes da história da arte.

A pequena mensagem, gravada a lápis no canto superior esquerdo da tela, foi descoberta em 1904, mas pensava-se que tinha sido obra de um vândalo.

No entanto, uma nova investigação do Museu Nacional da Noruega sugere que a letra da frase escondida no “Grito” corresponde, de facto, à do pintor, que morreu em 1944, em Oslo, com 80 anos.