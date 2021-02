Alexandra Lencastre internada com Covid-19

Alexandra Lencastre está internada desde o passado fim de semana, na sequência da infeção pelo novo coronavírus. A notícia está a ser avançada nesta terça-feira por vários órgãos de comunicação social, que citam o representante oficial da atriz e apresentadora.

“Está em recuperação em regime hospitalar. Serão dadas informações sempre que se justificar".

Foi na terça-feira passada, dia 16, que chegou o teste positivo à Covid-19. Alexandra Lencastre, de 55 anos, tem vários sintomas – tosse, febre e dores no corpo – e terá sido o aumento da intensidade desta combinação que levou ao seu internamento.

Não foi revelado em que hospital está internada.

Alexandra Lencastre tinha iniciado há pouco tempo as gravações da telenovela “Amor Amor”, da SIC, onde interpreta Julieta, uma mulher que vive no Canadá e que é presidente do clube de fãs de Romeu Santiago (Ricardo Pereira).