​E o sporting de braga não conta?

O facto de o Benfica ter voltado a empatar, desta feita no Algarve e mercê de mais um jogo sem qualidade, parece ter afastado de forma definitiva a equipa de Jorge Jesus dessa luta. Por agora, os encarnados passaram a ter outras preocupações para além da disputa do título de campeão.



Chegar ao segundo lugar passou a ser o grande e difícil objetivo, tendo em conta que nessa luta estão neste momento interessadas outras equipas entre as quais as do Futebol Clube do Porto e do Sporting de Braga.

Por outro lado, convirá aos benfiquistas não deixar de olhar para o Paços de Ferreira, protagonista de uma excelente carreira, sobre o qual têm somente um ponto de avanço.

Quanto aos bracarenses, que chamámos para o título deste texto, não basta olhar para a posição de que desfruta na classificação, mas sobretudo ter em atenção a qualidade futebol que pratica, que lhe permite reforçar cada vez mais a ambição de ser considerado um dos grandes do futebol português.

Ontem à noite, os dragões obtiveram uma vitória apertada na difícil deslocação à Madeira para ali defrontar o Marítimo, que havia ganho no Porto no desafio da primeira volta.

E, embora mantendo a equipa de Sérgio Conceição a dez pontos de distância dos leões, esse triunfo no Caldeirão reforçou a expectativa para o derby do próximo fim-de-semana.

É cedo para adiantar previsões, sobretudo porque até sábado muita água vai ainda correr sob as pontes. O caso Palhinha está no ponto de mira, e estamos todos sem saber qual a data que vai ser escolhida para um veredito final.

Uma grande parte dos palpites apontam todos no mesmo sentido. Veremos se se confirmam.