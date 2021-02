Senhor dos Passos não sai à rua pela primeira vez desde 1587. "Vamos adaptar-nos"

Não estivéssemos nós em situação de pandemia e no próximo domingo, o segundo da Quaresma, a procissão do Senhor dos Passos da Graça sairia para percorrer as ruas de Lisboa juntando, como é habitual, centenas de pessoas.

Esta procissão tem raízes seculares. Evoca a paixão e morte de Jesus Cristo, retratando a Via Sacra de Jerusalém, e teve início em 1587. Na realidade, é a primeira Procissão dos Passos, é precursora de muitas outras espalhadas pelo país e pelo mundo: Timor, Índia ou Brasil, só para dar alguns exemplos. Esta manifestação de fé, que é habitualmente a primeira em tempo de Quaresma, acabou por ser a última realizada o ano passado, já que teve lugar poucos dias antes de ser decretada a pandemia. Na altura, a Conferência Episcopal tomou a decisão de cancelar todas as cerimónias religiosas presenciais, situação que se voltou a repetir em janeiro deste ano devido à gravidade dos números de contágio da Covid-19. Este ano, a Real Irmandade da Santa Cruz e dos Passos da Graça, entidade responsável desde o primeiro dia por este cortejo, que se realiza tradicionalmente no segundo domingo da Quaresma, vai assinalar esta data, embora de forma diferente, explica em entrevista à Renascença o provedor da Irmandade, Francisco Mendia. É a primeira vez que a procissão não pode sair à rua em vários séculos. Qual é o sentimento? De facto, para nós é motivo duma grande tristeza, mesmo compreendendo que não podemos fazer as coisas como fazíamos todos os anos. Esta Irmandade existe desde 1586 e fazemos sair esta procissão desde 1587, ininterruptamente. Portanto, para nós, é motivo duma grande tristeza, mas iremos adaptar-nos. No próximo domingo, pelas 11h00, teremos uma missa que será presidida por D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa. O senhor D. Américo, no final da missa, irá dar a habitual bênção à cidade de Lisboa, no Largo da Igreja da Graça: sairá e dará essa bênção. Esta será uma missa transmitida das formas a que estamos habituados e como é possível agora: será transmitida pela Renascença e por vários canais digitais – nomeadamente os canais da Irmandade, os canais da Ecclesia, os canais do Patriarcado e os próprios canais da Renascença, entre outros canais de comunicação que se vão associar também a esta cerimónia. É o possível este ano. Esta procissão tem, de resto, uma grande ligação à cidade de Lisboa. É verdade. Muito desde o seu início o povo de Lisboa aderiu muito a esta devoção que nós temos ao Senhor dos Passos e é uma procissão que atravessa o coração de Lisboa: estamos a falar duma procissão que sai da Igreja de São Roque e vai até à Igreja da Graça, são perto de três quilómetros. Esse é o percurso maior, porque já teve um percurso menor, não foi? É, depois de 1910, com a implantação da República e as perseguições à Igreja, a Irmandade decidiu fazer uma procissão mais pequena, mais recatada, por assim dizer. Nós só retomámos em 2013 a procissão original, havendo uma única exceção em 1987, por ocasião dos 400 anos da Irmandade, em que se fez a procissão grande novamente. Mas só retomámos em 2013 a procissão no seu tamanho original.



O que é que se conjugou nessa altura, para isso ser possível? Foram vários fatores. A Irmandade cresceu bastante em número de irmãos. Houve uma nova vaga de irmãos. Todos os anos admitimos 30 ou 35 novos irmãos, portanto houve um crescimento muito grande nessa altura, o que nos permitiu levar todas as alfaias da procissão. Só para dar uma pequena ideia, o andor do Senhor dos Passos tem de ser carregado por dez homens; o pálio, onde vai o senhor cardeal patriarca, é carregado por oito pessoas. Em caminhos que não são fáceis, porque Lisboa é a cidade das sete colinas... Em caminhos que não são fáceis, sobretudo a subida da Calçada dos Cavaleiros. Para quem não está a ver, é quem vai do Martim Moniz até à Graça: é uma subida bastante íngreme! Portanto não é fácil; há pessoas mais velhas que fazem questão de ir no andor no Senhor dos Passos ou no andor de Nossa Senhora, muitas vezes cumprindo promessas, e muitas vezes acabam por ter de ser substituídas. Estamos a falar dum peso bastante grande. Vale a pena lembrar, para quem não está tão familiarizado com esta procissão, que há vários momentos de paragem, retratando a Via-Sacra. O percurso, aliás, é idêntico em termos de cumprimento, não é? O percurso é mais ou menos o mesmo que a Via-Sacra. Estamos a falar de sete Passos; são lidos sete sermões das várias passagens. Antigamente existiam quatro pequenas capelas a que nós chamamos “Passos”: são pequenas capelas, pouco profundas, onde há uma imagem do sermão que é lido nessa passagem. Existiam quatro capelas iniciais e, depois, havia outras móveis: existia a Igreja de São Roque, que era donde a procissão saía, existia a Igreja da Graça no final e, pelo meio, tínhamos mais quatro Passos que foram erigidos pela Irmandade; havia também uma capela móvel que era ali pela Igreja da Encarnação, ali próximo. Dessas quatro pequenas capelas que nós tínhamos, duas desapareceram com o crescimento da cidade: uma ficava no Rossio e outra ficava no Martim Moniz, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Saúde. Ficaram duas: uma esteve sempre na posse da Irmandade, no Largo do Terreirinho, que é mais ou menos a meio do percurso entre o Martim Moniz e a Graça; e havia outra, que deixou de estar na nossa posse em 1912, fruto duma guerra judicial que houve com o proprietário do prédio, que é um pouco mais acima, quase na Graça, no edifício no Largo Rodrigo de Freitas - é o Passo de Santo André, no edifício onde nasceu São João de Brito. Fruto, enfim, de várias conversas, em 1914 a Câmara de Lisboa deu o usufruto à Irmandade e mais tarde, em 2019, a Irmandade comprou essa capela por um valor simbólico aos proprietários que tinham adquirido o imóvel à Câmara. Portanto, o ano passado foi uma alegria imensa para nós, porque em 2020 conseguimos reinaugurar esta capela que tínhamos perdido por mais de 100 anos. Foi um acontecimento muito importante para nós.