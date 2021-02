Papa lamenta atentado no Congo contra “servidores da paz e do direito”

Num telegrama enviado a Sergio Mattarella, Presidente de Itália, o Papa Francisco manifesta a sua dor pelo trágico atentado de ontem, na República Democrática do Congo, que vitimou o embaixador italiano, Luca Attanasio, o seu guarda-costas e o motorista.

“Exprimo as minhas condolências aos seus familiares, ao corpo diplomático e à arma dos ‘carabinieri’, pelo desaparecimento destes servidores da paz e do direito”, lê-se no telegrama.

Francisco sublinha o “testemunho exemplar” e a “elevada qualidade humana e cristã” do jovem embaixador de 43 anos, “sempre pronto a estabelecer contactos fraternos e cordiais para o restabelecimento de relações serenas e cordiais, no seio daquele país africano”.

O Papa pede confiança na providência de Deus, “em cujas mãos nada se perde do bem realizado, sobretudo quando é confirmado pelo sofrimento e sacrifício” e termina com uma bênção especial “aos colegas das vítimas e aos que choram por este luto”.