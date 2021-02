Nakajima sofre grave lesão e não volta a jogar esta época

Shoya Nakajima, médio emprestado pelo FC Porto ao Al Ain, sofreu uma rutura de ligamentos e uma fratura na tíbia numa sessão de treinos e prepara-se para enfrentar um longo período de recuperação, avança o jornal "O Jogo".

O internacional japonês sofreu uma grave lesão no treino de segunda-feira e os exames confirmaram o cenário muito negativo para Nakajima, que fraturou a tíbia e rompeu o ligamento no tornozelo, pelo que enfrenta vários meses de paragem.

O médio de 26 anos chegou ao Al Ain em janeiro, emprestado pelo FC Porto até ao fim da época, com o clube a reservar uma opção de compra de 40 milhões de euros.

"Perdemos um jogador importante por causa da lesão sofrida no treino. É difícil para nós depois do que vimos dele nos últimos jogos. Esperamos que recupere bem da lesão e que seja forte, porque não é um assunto fácil para os jogadores", disse o treinador português Pedro Emanuel.

Shoya Nakajima chegou ao FC Porto no verão de 2019, a troco de 12 milhões de euros por 50% do passe. Nakajima deixou o Dragão com um golo e quatro assistências em 37 jogos. Ajudou o FC Porto a conquistar um campeonato e uma Taça de Portugal.