Marcelo "não tenciona alterar nada" no decreto do novo estado de emergência

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, “não tenciona alterar seja o que for no decreto do estado de emergência”, avança João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal.

O deputado falava aos jornalistas no final de uma audiência com o Presidente da República, que começou esta terça-feira a ouvir os partidos com assento parlamentar sobre a renovação do estado de emergência por mais duas semanas, até meio de março.

A Iniciativa Liberal vai votar contra um decreto que não muda nada nem dá sinais para um início do desconfinamento, nomeadamente nas escolas nem massificação dos testes para a Covid-19, afirma João Cotrim Figueiredo.

"O facto de o senhor Presidente da República também não sentir que haja nem dados no Infarmed nem, ao contrário ao que é habitual, haver feedback por parte do Governo para introduzir coisas novas ou retiras coisas do decreto, dá-nos a entender que anda tudo aqui um bocadinho a tentar adormecer a situação porque já tomaram a decisão política de só desconfinar no final de março", afirma João Cotrim Figueiredo.