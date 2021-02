Portugal sem excesso de mortalidade, pela primeira vez desde outubro

Veja também:

Portugal apresentou esta segunda-feira, pela primeira vez em mais de quatro meses, um nível de mortalidade de acordo com o esperado.

Dados do Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO) revelam que, nas últimas 24 horas, morreram no país 308 pessoas, das quais 61 devido a infeção pelo novo coronavírus. Este valor situa-se abaixo da linha de base de mortalidade expectável para a presente altura do ano - 317 mortes esperadas.

No mesmo dia, o país registou o valor mais baixo de número de óbitos provocados pela Covid-19, desde finais de dezembro, altura em que se iniciou a terceira vaga.

Portugal tem vindo a apresentar um decréscimo de mortes Covid, desde o início de fevereiro, o que pode ajudar a explicar a retoma aos valores expectáveis de mortalidade.

De acordo com Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, em termos percentuais, do total de óbitos em excesso, entre dezembro e fevereiro, “estima-se que cerca de 64% sejam atribuíveis à epidemia de Covid-19”.