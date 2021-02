Crianças abandonadas em Bragança viviam com mãe desempregada e eram seguidas pela Segurança Social

Terá mesmo afirmado que ia e vinha no mesmo dia, mas a ausência acabou por se prolongar por cerca de cinco dias, como contou a criança mais velha à PSP.

A mãe vive sozinha com os cinco filhos em Bragança, há mais de dois anos, e encontra-se desempregada.

As cinco crianças abandonadas numa casa em Bragança viviam com a mãe desempregada, pertencem a uma família de refugiados de Angola e estavam a ser acompanhadas pela Segurança Social, apurou a Renascença .

A situação foi detetada pelas autoridades, no sába(...)

A família de seis pessoas recebe cerca de mil euros por mês de RSI e as refeições através da Cáritas de Bragança.

De acordo com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), o caso das cinco crianças abandonadas está agora nas mãos do Ministério Público (MP).

Em comunicado enviado à Renascença, a CPCJ adianta que “todo o processo se desenrolou de acordo com Lei de proteção de crianças e jovens em perigo”, em articulação com a PSP, Ministério Público e instituição de acolhimento.

As crianças, resgatadas pela Polícia no passado sábado, estão neste momento numa instituição da cidade de Bragança, apurou a Renascença.

A PSP conseguiu "apurar que as crianças estavam sozinhas há cinco dias, ao cuidado do irmão mais velho, com 12 anos de idade, o qual informou que a mãe havia viajado a Lisboa a tratar de assuntos de cariz pessoal".



A situação foi detetada pelas autoridades depois de uma denúncia, que encontraram numa habitação em Bragança os cinco menores irmãos "em situação de exposição ao abandono e iminente perigo causado pela progenitora que se havia ausentado da residência".