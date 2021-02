Colisão entre metro e viatura em Cacilhas faz dois feridos

Uma colisão entre o metro de superfície da margem Sul do Tejo e uma viatura ligeira de transporte de mercadorias provocou, nesta terça-feira de manhã, dois feridos ligeiros.

As vítimas são o maquinista da composição e o condutor do ligeiro. Um foi transportado ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, enquanto o outro foi assistido no local.

O acidente ocorreu por volta das 9h25 da manhã, em Cacilhas e obrigou ao corte da circulação do metro durante meia hora.

A situação ficou resolvida minutos antes das 10h00.