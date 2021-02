Cascais. Restrições no paredão levantadas a partir das 18h00

A partir das 18h00, desta terça-feira, as restrições ao paredão de Cascais vão ser levantadas na sequência da diminuição do número de casos de Covid-19, que levou o concelho a passar para o nível de risco elevado.

Numa nota publicada na sua página da Internet, a autarquia adianta que as restrições sobre o paredão de Cascais a Carcavelos, praias e parques, cujos acessos estavam interditados desde janeiro, vão ser levantadas esta tarde.

Na origem do levantamento está, segundo o município liderado por Carlos Carreiras (PSD), a diminuição do número de casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, que conduziu o concelho a uma "descida de dois níveis, abandonando o nível de risco extremamente e muito elevado" para passar a fazer parte do grupo de concelhos com nível de risco elevado.

Num despacho assinado na segunda-feira por Carlos Carreiras, o autarca diz que o "esforço dos cascalenses produziu resultados".

"Dado que no concelho baixámos o número de casos e, com isso, o risco para elevado, vamos fazer o levantamento das restrições", disse.

Para a decisão, além da "avaliação destes números", contribuiu o parecer positivo das autoridades de saúde e de segurança do concelho de Cascais.

Ainda assim, serão permitidos apenas a atividade física e o treino de desportos individuais ao ar livre, assim como todas as atividades de treino e competitivas profissionais e equiparadas, sem público e no cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde.

Nos locais onde serão levantadas as restrições vão estar instaladas placas informativas onde se dá conhecimento das normas de utilização dos espaços.

São obrigatórios o uso de máscara e uma distância de dois metros, há indicação do cumprimento dos sentidos de circulação e não são permitidas aglomerações nem a permanência na areia.

Em 17 de janeiro, as autoridades interditaram os acessos ao paredão de Cascais, depois de no segundo dia de confinamento geral terem sido detetadas muitas pessoas em passeio.