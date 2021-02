UE vai receber menos de 50% das vacinas AstraZeneca previstas para o segundo trimestre

Veja também:

A AstraZeneca admite entregar menos da metade dos 180 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 contratualizadas com a União Europeia no segundo trimestre.

A indicação é avançada pela agência Reuters, que cita fonte comunitária sob anonimato.

É a segunda vez que a farmacêutica anglo-sueca falha o compromisso de entregar o número de doses inicialmente previsto, depois de, já no primeiro trimestre, ter redução a oferta de vacinas, situação que pode afetar a capacidade da UE de cumprir sua meta de vacinar 70% dos adultos até o verão.

A Reuters acrescenta que o funcionário da UE, diretamente envolvido nas negociações com a AstraZeneca, referiu que a empresa disse aos 27 que "entregaria menos de 90 milhões de doses no segundo trimestre", contrariando os termos do contrato revelados na semana passada, segundo a farmacêutica se compromete a entregar 180 milhões de doses.



"Como estamos a trabalhar muito para aumentar a produtividade da nossa cadeia de fornecimento da UE, e fazendo todo o possível para usar nossa cadeia de fornecimento global, temos a esperança de que seremos capazes de aproximar as nossas entregas do acordo de compra antecipada ", disse um porta-voz da AstraZeneca, recusando, contudo, avançar números concretos.

Este corte no fornecimento de vacinas AstraZeneca ocorre depois da farmacêutica ter informado a Comissão Europeia de que não será entregue o número de vacinas inicialmente previsto para o primeiro trimestre do ano, invocando dificuldades de produção.

Assim sendo, os 40 milhões de doses previstos até 31 de março representam metade do número inicialmente contratualizado.

Até ao final de junho, deverão ser disponibilizadas 130 milhões de doses, muito abaixo dos 300 milhões que a AstraZeneca prometeu entregar aos 27.