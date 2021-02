Primeira morte por Covid-19 na Europa afinal foi na Sérvia, em fevereiro

Veja também:

Um trabalhador da construção civil morreu de Covid-19 em fevereiro de 2020 em Belgrado, 10 dias antes de outra pessoa ter morrido em França, no que se pensava até agora ter sido a primeira morte pela doença no continente.

Investigadores sérvios revelaram esta terça-feira que a vítima, um homem de 56 anos que não tinha viajado para o estrangeiro nos tempos antes de ficar doente, foi admitido ao hospital no dia 5 de fevereiro, queixando-se de febre, tosse e falta de ar. Morreu poucas horas depois, tendo sido diagnosticado com pneumonia.

A equipa que voltou agora a investigar a sua morte recorreu a uma colheita de líquido do humor vítreo da vítima, que tinha sido congelado, tendo detetado a presença da Covid-19.

Segundo o patologista forense Milenko Bogdanovic, o estudo publicado na semana passada na revista “Frontiers in Medicine” parece comprovar que a doença já existia na Europa bastante tempo antes de que se pensava anteriormente.

“Provavelmente foi a Covid-19 que causou o surto de pneumonia de origem desconhecida em janeiro e fevereiro de 2020, que foi muito falada na altura”, diz, citado pela Reuters.

Até agora a primeira morte confirmada por Covid-19 na Europa era referenciada como sendo de um cidadão francês, que morreu no dia 15 de fevereiro de 2020. A primeira infeção tinha sido detetada no mesmo país no dia 24 de janeiro.

A Sérvia tinha anunciado o seu primeiro caso oficial no dia 6 de março de 2020.