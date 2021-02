EUA atingem meio milhão de mortos com Covid-19. “Temos de lutar juntos, como nação”, diz Biden

Veja também:

Os Estados Unidos ultrapassaram a barreira do meio milhão de mortos com Covid-19 e o Presidente Joe Biden assinalou o acontecimento com um apelo à união e à luta, pela memória de quem se perdeu.

Num discurso à nação, na segunda-feira à noite (madrugada de terça em Lisboa), Joe Biden pediu “a todos os americanos que se lembrem. Lembrem-se daqueles que perdemos e daqueles que deixámos para trás”.

“Como nação, não podemos aceitar um destino tão cruel. Temos de resistir a tornar-nos insensíveis à tristeza”, disse ainda, sublinhando que a luta tem de ser conjunta.

“Temos de lutar juntos, como um só povo, como os Estados Unidos da América. Essa é a única maneira de vencer este vírus. A única maneira de poupar mais dor e mais perda. Que esta não seja uma história de quão baixo caímos, mas de quão alto subimos. Nós somos capazes”, afirmou Biden.

Os EUA são, neste momento, o país com mais mortes associadas ao novo coronavírus e já somaram mais de 28 milhões pessoas infetadas – um outro recorde global.