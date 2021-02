Divisões políticas contribuíram para meio milhão de mortos nos EUA, diz especialista

Os Estados Unidos ultrapassaram, na segunda-feira, a barreira do meio milhão de mortos com Covid-19 e o Presidente Joe Biden assinalou o acontecimento com um apelo à união e à luta, pela memória de quem se perdeu.

O diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infeciosas e um dos principais assessores do Presidente Joe Biden, considera, no entanto, que “isso não explica como um país rico e evoluído [como os EUA] pode ter a maior percentagem de mortes e ser o país mais atingido do mundo”.

“Não deveria ter acontecido", assinala Fauci.

Embora os Estados Unidos tenham apenas cerca de 4% da população global, registaram quase 20% de todas as mortes por Covid-19, e, para Anthony Fauci, foi “a pior coisa que aconteceu no que diz respeito à saúde da nação, nestes 100 anos”, acrescentando que “nas décadas futuras, as pessoas continuarão a falar sobre “o ano horrível de 2020, e talvez 2021”.

No entender de Fauci, o “fracasso da nação não pode ser totalmente atribuído a Donald Trump, esclarecendo, no entanto, que “a falta de envolvimento do topo da liderança na tentativa de fazer tudo o que era baseado na ciência foi claramente prejudicial ao esforço”.

Segundo Fauci, o aparecimento de variantes mais contagiosas do coronavírus, especialmente as da África do Sul e do Brasil, que mostraram reduzir a imunidade contra infeções naturais e vacinas, tornaram um desafio poder prever quando é que o país será capaz de superar a pandemia.

Ainda assim, o diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infeciosas antevê, à semelhança de Biden, que os Estados Unidos da América possam regressar a algo aproximado à vida normal pré-pandémica perto do Natal, advertindo, no entanto, que “isso pode mudar”.

As variantes também mudam a equação, quando se trata da imunidade de grupo, em que uma determinada população fica protegida da infeção devido aos altos níveis de imunidade de vacinas ou infeções. O diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infeciosas admite que o país pode conseguir “pelo menos, imunidade coletiva contra a doença”.