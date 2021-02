De João Loureiro à investigação portuguesa. O que sabemos sobre o caso do avião com droga no Brasil

A equipa da Polícia Federal do Brasil que está a investigar o avião privado no qual foram apreendidos 500 quilos de cocaína, há duas semanas, considera “estranha” a versão contada por João Loureiro, um dos passageiros, sobre a sua ligação ao voo. O Ministério Público português também está a investigar o caso.

O empresário e ex-presidente do Boavista foi interrogado durante várias horas, segundo o mesmo "na condição de testemunha". Disse que tinha viajado para o Brasil para reunir com uma empresa que estaria interessada em contratar os seus serviços de consultoria.

Em declarações ao jornal “i”, contudo, Elvis Secco, da equipa investigadora, mostra-se desconfiado. “Não é normal, porquê viajar num avião privado, que é muito caro, para ter uma entrevista de emprego? Neste momento, ainda não conseguimos confirmar essa versão.”

Segundo a imprensa, o aluguer de um avião desse tipo custa cerca de 150 mil euros. Mesmo que não fosse João Loureiro a pagar a despesa toda, uma vez que estava previsto outros passageiros virem no avião, a despesa ascenderia sempre a dezenas de milhares de euros.

O “i” acrescenta ainda que a Polícia Federal já pediu à Polícia Judiciária portuguesa que faça um levantamento dos bens de João Loureiro, tanto em Portugal como no Brasil, e Elvis Secco explica que o objetivo nestes casos é mesmo de atingir as contas bancárias e as posses dos traficantes.

“A apreensão de droga é um meio, não é um fim. A única maneira de desmantelar estas redes é despojá-las dos seus recursos. Para as descapitalizar, precisamos de interromper a sua operação de lavagem de capital. Desta forma, mesmo que eles consigam escapar a uma condenação por tráfico de droga, há ainda outras acusações que os podem manter na prisão.”

João Loureiro nega qualquer envolvimento no tráfico da droga, que vinha toda acondicionada no aparelho, levando a Polícia brasileira a desconfiar também dos profissionais da empresa que gere o avião.

“Não é uma situação normal, 500 quilos de droga num pequeno avião é uma grande quantidade. Havia cocaína escondida por todo o lado: na carenagem [fuselagem do avião], oculta no motor, no soalho... por isso tinha de ter sido tudo muito bem preparado. Neste momento estamos também a tentar localizar empresas que possam ter feito a manutenção do avião durante esses dias no Brasil”, diz Elvis Secco ao “i”.

Loureiro "intermediou" lugares no avião

Já segundo o “JN”, apesar de João Loureiro ter sido apenas um dos passageiros no manifesto de um voo que, por causa da apreensão da droga, não se realizou, era ele o responsável por angariar os outros passageiros.

No manifesto de voo estão ainda os empresários e agentes de futebol Bruno Carvalho Santos, Hugo Cajuda e Bruno Macedo, sendo que o último estava acompanhado do jogador Lucas Veríssimo, que foi contratado para o Benfica.