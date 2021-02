João Almeida mantém-se no pódio da Volta aos Emirados Árabes Unidos

João Almeida perdeu uma posição na classificação geral da Volta aos Emirados Árabes Unidos, após a 3.ª etapa da prova, mas mantém um lugar no pódio.

O ciclista português da Deceuninck-QuickStep é agora terceiro classificado, a mais de um minuto do líder, o esloveno Tadaj Pogacar.

O vencedor da Volta a França defendeu o primeiro lugar com vitória esta terça-feira, numa jornada de montanha. Pogacar (UAE-Emirates) cortou a meta na companhia de Adam Yates (INEOS Grenadier).

Sergio Higuita (Education First) foi terceiro na meta, a 48 segundos do vencerdor, na frente de um grupo com Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) e João Almeida.

Na geral Pogacar está na frente, com vantagem de 43 segundos sobre Adam Yates, agora na segunda posição. João Almeida é terceiro, a 1m03s, e tem 40 segundos de vantagem sobre o quarto classificado, Chris Harper da Jumbo-Visma.

O corredor português está na luta pelas outras classificações da Volta aos Emirados Árabes Unidos. Veste a camisola preta, símbolo de líder da classificação das Metas Volantes. É segundo na Juventude e nos Pontos, atrás do líder da geral.

Ruben Guerreiro (Education First) está no 29.º lugar da geral, a mais de 12 minutos de Pogacar. Foi 30.º na etapa.

A 4.ª etapa, na quarta-feira, será, previsivelmente, discutida ao "sprint". São 204 km com partida e chegada na Ilha de Al Marjan.