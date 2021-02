Benfica e Sporting prestam homenagem a Alfredo Quintana

Benfica e Sporting homenagearam Alfredo Quintana, guarda-redes do FC Porto que sofreu uma paragem cardiorrespiratória na segunda-feira durante um treino.

As duas equipas de Lisboa, os maiores rivais do FC Porto, entraram em campo nas respetivas partidas desta terça-feira de andebol com homenagens para o guarda-redes internacional português.

O Sporting joga contra o Kristintad, na Liga Europeia, e entrou em campo com uma camisola branca com o número e nome de Quintana, enquanto que o Benfica joga contra o Póvoa AC com o nome do guardião em todas as camisolas.

O guarda-redes de andebol do FC Porto e da seleção nacional sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante um treino e está internado nos Cuidados Intensivos do Hospital de São João.

O estado de saúde de Quintana "continua estável, mas com prognóstico reservado", disse à Lusa fonte hospitalar, esta terça-feira.

Alfredo Quintana, que desde 2014 representa a seleção nacional, tem sido um dos jogadores indiscutíveis do selecionador Paulo Jorge Pereira, tendo ajudado a levar a equipa de Portugal ao sexto lugar do Europeu de 2020 e ao 10.º lugar do Mundial de 2021.