Pedro Duarte deixa comando técnico do Académico de Viseu

Pedro Duarte já não é o treinador do Académico de Viseu depois de ter apresentado pedido de demissão, anunciou o clube da II Liga.

"A administração da SAD, vêm por este meio informar que o treinador Pedro Duarte apresentou o seu pedido da demissão, alegando motivos pessoais, na qual o presidente da SAD acedeu ao seu pedido", pode ler-se.

Ainda assim, o clube explica que foi "apanhado de surpresa" pelo pedido de demissão do técnico e vai "reunir e decidir durante os próximos dias quem será o sucessor".

Pedro Duarte, de 40 anos, chegou ao Académico de Viseu já no decorrer da época para substituir Sérgio Boris. Somou sete vitórias em 18 jogos e deixa o clube no 15º lugar da II Liga, com 19 pontos, e depois de uma pesada derrota por 4-0, em casa, contra o Arouca.