Oliveirense e Vilafranquense empatam a dois golos

A Oliveirense empatou a dois golos na receção ao Vilafranquense, em jogo a contar para a 21ª jornada da II Liga.

Foi a equipa da casa que começou a vencer, logo aos quatro minutos de jogo por Pedro Bortoluzo.

Em apenas dois minutos, o Vilafranquense virou o resultado na segunda parte: aos 56 minutos, Léo Cordeiro empatou o resultado e Diogo Pinto, reforço de inverno, colocou a equipa em vantagem, aos 58.

A Oliveirense ainda salvou um ponto já muito perto do fim, aos 89 minutos, pela autoria de Filipe Gonçalves.

Com o ponto somado, a Oliveirense continua no 14º posto, agora com 22 pontos e o Vilafranquense afasta-se do Académico de Viseu e sobe ao 15º, com 20 somados.