Joaquim Evangelista recandidata-se à presidência do Sindicato dos Jogadores

Joaquim Evangelista formalizou, esta terça-feira, a recandidatura à presidência do Sindicato dos Jogadores (SJ).

Com o lema "Pelo jogador. Pelo futebol", a candidatura do atual presidente do SJ salienta que esteve junto dos profissionais de futebol "nos momentos decisivos" e renova o compromisso para o mandato de 2021 a 2025.

"O mundo vive os efeitos de uma pandemia sem precedentes, com consequências económicas e sociais catastróficas. O desporto e o futebol em particular debatem-se com problemas de natureza financeira e estrutural e muitos postos de trabalho foram ameaçados por esta crise. A situação exige de todas as organizações um trabalho sério, determinado, rigoroso e conciliador", pode ler-se.

A equipa de Joaquim Evangelista garante estar "consciente das dificuldades e do seu papel na procura das melhores soluções" para os jogadores e jogadoras profissionais de futebol, "de olhos postos no futuro".

A seu lado, o presidente recandidato tem futebolistas como Rui Patrício, Pizzi, João Mário, Tiago Caeiro, Beto ou Tarantini, e ex-jogadores como Carla Couto, rosto do projeto para o futebol feminino, ou Ricardo.

Concorrência de dois jogadores

Este ano, pela primeira vez desde que entrou no cargo, em 2004, Joaquim Evangelista deverá ter concorrência às eleições.

Os jogadores Ibraime Cassamá, do Real Massamá, fundador do movimento solidário "Do Futebol para a Vida", e Ana Filipa Lopes (Condeixa), conhecida como Tita, fundadora do "Movimento Futebol Sem Género", encabeçam a lista adversária, que ainda não foi formalizada.

A candidatura terá o apoio de Bruno Fernandes, Rui Fonte, Wilson Eduardo, Joana Marchão, Diana Silva, entre outros jogadores.