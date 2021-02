Francisco Conceição e Tiago Tomás reencontram-se. "Sempre perspetivamos enorme potencial"

Francisco Conceição, extremo do FC Porto, e Tiago Tomás, avançado do Sporting, reencontram-se no clássico de sábado, depois de terem sido colegas de equipa da mesma fornada de jogadores em Alcochete.

Os dois jovens ainda com idade júnior poderão defrontar-se depois de terem alinhados juntos nos escalões de formação do Sporting. Francisco Conceição, de 18 anos, filho de Sérgio Conceição foi utilizado pelo terceiro jogo consecutivo, na segunda-feira na Madeira frente ao Marítimo e revelou-se decisivo, sofrendo a falta da grande penalidade que deu os três pontos aos dragões.

Tiago Tomás, também de 18 anos, soma 27 jogos e cinco golos pelo Sporting na presente época e deverá ser titular no Dragão, até porque Paulinho está lesionado.

João Vargas orientou Francisco Conceição e Tiago Tomás nos iniciados do Sporting. Em entrevista a Bola Branca, o treinador acredita que vai ser o primeiro de muitos embates entre os dois jovens jogadores a quem reconhece enorme potencial.

"São dois jogadores com quem trabalhamos nos iniciados. Sempre perspetivamos enorme potencial. Pelas posições que ocupam e por terem demonstrado desde cedo uma irreverência e uma criatividade muito grande. Vai ser interessante vê-los frente a frente no clássico. Mas julgo que nos próximos anos haverá muitos jogos entre eles e desfrutarmos dos grandes desempenhos que eles já começam a ter", afirma.

João Vargas assinala a influência que Francisco Conceição começa a assumir no FC Porto e Tiago Tomás no Sporting, jogadores que podem deixar marca no clássico, apesar de não ser grande a probabilidade de Francisco jogar de início no FC Porto, sublinha o treinador.

"Começam a ser bastante importantes para as equipas e podem ser decisivos depende da forma como o jogo se irá desenrolar. Tiago Tomás pode ser opção para jogar de início mas com Francisco Conceição a probabilidade não é tão grande", perspetiva.

Sobre Tiago Tomás, o técnico recorda o jogo "muito bom" que fez contra o Benfica. "Trabalhou muito para a equipa e criou problemas ao setor defensivo do Benfica pela sua coragem, irreverência e pela velocidade que consegue introduzir nas suas ações. É sempre um jogador difícil de parar", diz.