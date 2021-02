FPF deseja que a retoma do futebol formação aconteça rapidamente

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) está a trabalhar de forma a que o futebol de formação retome a atividade. Em entrevista a Bola Branca, Pedro Dias, diretor do órgão que rege o futebol em Portugal, sublinha a importância desse momento.

"Esperamos que, num curto espaço de tempo, possa ser possível chegar a um protocolo de retoma da prática desportiva para as crianças e jovens, porque neste momento esse é um aspeto critico relacionado com a nossa atividade, de acordo com a evolução da pandemia, que tem sido o aspeto primordial tanto da parte da Federação como do Governo", salienta.

Pedro Dias enaltece "a responsabilidade que têm demonstrado os clubes, as associações de futebol e a Federação".

"O que nos leva a solicitar que seja revista a orientação 36, que permita a retoma da prática desportivo no futebol de formação, dentro de um enquadramento como fizemos com as competições seniores", afirma.