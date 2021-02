Consultor do CA considera que não houve penáltis por assinalar no Farense-Benfica

David Elleray, consultor independente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, considera que não existiram penáltis por marcar a favor do Benfica no jogo contra o Farense, na última jornada.

Num relatório enviado às redações pelo Conselho de Arbitragem, o consultor considera que não existem penáltis sobre Nuno Tavares e Rafa Silva. "Não houve intervenção do VAR uma vez que o árbitro não cometeu qualquer claro e óbvio erro", afirma.

O CA esclarece que torna público o relatório "sem olhar a clubes, mas sim à característica do próprio lance". "O objetivo é contribuir para o melhor esclarecimento de todos os agentes desportivos e adeptos. No âmbito da colaboração que vem mantendo desde 2017 com o Conselho de Arbitragem da FPF, o consultor independente David Elleray tem elaborado relatórios nos quais analisa e esclarece a atuação do VAR em alguns lances das competições profissionais", afirma.

O Benfica tinha pedido a divulgação "urgente" das comunicações e imagens utilizadas pelo videoárbitro (VAR) nos jogos com Moreirense e Farense, em que considera ter sido prejudicado pela arbitragem.

"É urgente serem conhecidas as comunicações e imagens mostradas nos jogos em que defrontámos Moreirense e Farense. Se o VAR veio para melhorar o futebol, então que se demonstre que tal acontece, começando pela transparência. Mais uma vez, foi-nos sonegada uma grande penalidade evidente", lê-se na "newsletter" diária do Benfica.

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, tinha dado nota 4 a Hugo Miguel, considerando que a arbitragem foi “muito positiva”.



O Benfica perdeu quatro pontos nos últimos dois jogos para o campeonato, devido a empates frente a Moreirense (1-1), na jornada 19, e Farense, na 20.ª ronda (0-0). A equipa de Jorge Jesus encontra-se no quarto lugar do campeonato, a 15 pontos do líder, o Sporting.