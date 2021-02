Lewandowski torna-se no terceiro melhor marcador da história da Liga dos Campeões

Robert Lewandowski, avançado internacional polaco do Bayern de Munique, tornou-se nesta terça-feira o terceiro melhor marcador da história da Liga dos Campeões.

O atual melhor jogador do mundo apontou o primeiro golo da vitória dos bávaros por 4-1 em casa da Lazio e leva um total de 72 golos na Champions, ultrapassando Raúl González no pódio.

Melhor do que Lewandowski apenas Cristiano Ronaldo, da Juventus, que continua isolado no topo de melhores marcadores com 134 golos, e Lionel Messi, do Barcelona, com 119 golos marcados.