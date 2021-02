Leeds vence Southampton e sobe ao 10º lugar da Premier League

O Leeds United recebeu e venceu, esta terça-feira, o Southampton por 3-0, em partida a contar para a 25ª jornada da Premier League.

A equipa treinada por Bielsa marcou todos os golos no segundo tempo, com Patrick Bamford abriu o marcador, aos 47 minutos de jogo.

O português Hélder Costa assistiu Stuart Dallas para o segundo golo do Leeds, aos 78 minutos, antes do ex-Sporting Raphinha fechar o resultado, aos 84 minutos de jogo.

Com este resultado, o Leeds sobe ao 10º lugar da tabela, com 35 pontos, enquanto que o Southampton prolonga o mau momento de forma, no 14º posto, com 30 pontos.