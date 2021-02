Juventus de Cristiano Ronaldo vai ter série documental

A Juventus, de Cristiano Ronaldo, vai ter uma série documental.

O anúncio foi feito pelo clube italiano, esta terça-feira, no site oficial, e já há trailer da série, produzida pelo serviço de "streaming" da Amazon.

"O entusiasmo do campo, as histórias que revolvem sobre um jogo, mas também o dia a dia da equipa principal e do clube. Tudo o que esperariam ver será contado e tudo o que não esperariam ver será revelado, permitindo que entrem neste mundo como nunca antes. A Juve estará no centro da nova série documental da Amazon, "All or Nothing: Juventus" ["Tudo ou Nada: Juventus"], que seguirá a equipa nos bastidores ao longo da atual temporada. A série estará disponível (...) em 2021", pode ler-se.

A mesmo produção, "All or Nothing", já se focou no Manchester City e no Tottenham Hotspur. Agora, chega a Itália, para produzir uma série à volta da Juventus do internacional português Cristiano Ronaldo.

Veja o trailer da série: