Jiménez já treina com bola e aproxima-se da recuperação

Raúl Jiménez, avançado do Wolverhampton, continua a evolução no processo de recuperação e já começou a treinar com bola, revelou o clube inglês nesta terça-feira.

O avançado internacional mexicano já treina com bola, mas ainda não integra a sessão com o restante grupo de trabalho. O ex-Benfica sofreu, a 29 de novembro, uma fratura craniana na sequência de um violento choque de cabeça com David Luiz e teve de ser operado.

Jiménez, de 29 anos, está na terceira época no Wolverhampton e é uma das figuras da equipa, tendo apontado 48 golos em 110 jogos disputados. Antes, o avançado esteve duas temporadas ao serviço do Benfica.