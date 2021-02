António Costa garante 4,6 mil milhões para empresas

António Costa garante que um terço das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) vai diretamente para as empresas. Num novo vídeo de promoção do plano, o primeiro-ministro responde às críticas que têm sido feitas ao Governo de não olhar para o setor privado neste plano e responde com 4. 600 milhões de euros.

Neste vídeo, numa resposta indireta a críticas feitas por alguns agentes de meios empresariais e por parte de dirigentes de partidos da oposição, o primeiro-ministro começa por dizer que tem percebido que "há algumas dúvidas se o PRR apoia devidamente as empresas".

"Gostava de chamar a atenção de que no PRR estão diretamente reservados às empresas 4,6 mil milhões de euros para investir até 2026, desde logo 1.209 milhões de euros para as agendas para a reindustrialização, 1.250 milhões de euros para a capitalização das empresas e 370 milhões de euros para apoiar a criação de emprego", sustenta.

De acordo com o líder do executivo, no PRR está previsto "um investimento muito forte na descarbonização da indústria, 715 milhões de euros, a que se somam também apoios para as energias renováveis e para a eficiências energética das empresas".

"E há 650 milhões de euros dirigidos diretamente para que as empresas possam aproveitar todo o potencial da digitalização", refere.

No entanto, a par dos 4,6 mil milhões de euros destinados diretamente ao investimento nas empresas, António Costa aponta que há também "um conjunto de outros investimentos de que as empresas são indiretamente beneficiárias".