Contrastes de Segunda Circular

A conta-gotas, tem vindo a decorrer a jornada 20, que termina hoje com o embate entre o Marítimo e o Futebol Clube do Porto, um jogo que passou a ser aguardado com maior expectativa depois de conhecidos os resultados dos seus mais directos competidores.



Sporting Clube de Portugal e Sporting Clube de Braga venceram, o Sport Lisboa e Benfica voltou a empatar, pelo que os portistas dispõem hoje da possibilidade de cimentarem de forma mais visível a segunda posição na tabela classificativa que, de resto, ocupam há já algum tempo.

É na cidade capital que, no entanto, se registam os maiores contrastes: os vizinhos da Segunda Circular encontram-se neste momento em situação diametralmente oposta, o que não deixa de ser o fator mais surpreendente entre tudo o que se tem passado no nosso campeonato.

Arrastando anos a fio sem conseguir chegar ao primeiro lugar, o Sporting está hoje numa posição invejável, com um avanço considerável sobre todos os demais os parceiros.

É, por isso, a grande surpresa do ano, porém justificada porque os leões têm-se revelado como a melhor equipa em todos os domínios do jogo.

A manter esta performance, os leões estão ante a franca possibilidade de chegar ao título que lhes foge quase há 20 anos, uma verdade reconhecida por todos e justificada pela regularidade das suas exibições e dos seus resultados.

Ao contrário, o Benfica de agora continua a surpreender, pela negativa.

Depois de os seus responsáveis terem feito soar as trombetas garantindo sucesso total, arrasando e jogando o triplo, o cenário atual é desolador, ante a possibilidade de até lhe vir a ser negada a possibilidade de discutir o segundo lugar e, a partir daí, o acesso direto à fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões.

Por outro lado, estão por saber que consequências poderão advir do comportamento dos encarnados, dado ser conhecida a agitação que se vive no seio do emblema da águia.

As próxima semanas serão certamente decisivas e esclarecedoras das incómodas dúvidas que estão instaladas para as bandas da Luz.