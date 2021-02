Bispos esperam dentro de 15 dias “tomar orientações" sobre regresso das celebrações presenciais

Os bispos portugueses esperam o regresso das celebrações presenciais. O conselho permanente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) conta que dentro de 15 dias seja possível “tomar orientações, em diálogo com as autoridades de saúde e de Governo”.



No final da reunião desta segunda-feira, o conselho permanente da CEP disse que está a acompanhar “atentamente a situação da pandemia e confinamento geral, esperando que continue a evoluir favoravelmente para que seja possível retomar as celebrações presenciais nas comunidades cristãs”.

Os bispos revelam ainda que “dentro de 15 dias, a 9 de março como previsto, o conselho permanente voltará a reunir” e, nessa altura, conta “tomar orientações, em diálogo com as autoridades de saúde e de Governo”.

No texto, os bispos abordam também a recente aprovação da despenalização da eutanásia e do suicídio assistido pela Assembleia da República, reafirmando “a posição contra esta decisão desde sempre assumida pela Igreja, nomeadamente no recente comunicado de 29 de janeiro”.

Noutro plano, a CEP diz estar em “sintonia com todas as Conferências Episcopais da Europa na rede de oração eucarística pelas vítimas da pandemia ao longo da Quaresma, em que cada país é convidado a celebrar a Santa Missa, num dia determinado, pelas mais de 770 mil pessoas que na Europa morreram por causa da Covid-19”.

“Assumindo Portugal esta iniciativa no dia 16 de março, todas as dioceses e instituições da Igreja procurarão ter essa intenção bem presente na celebração eucarística, podendo algumas dessas celebrações ser transmitidas pela rádio e pelos meios digitais”, sublinha o texto.

Depois, a CEP dá nota de que continua a “preparar a agenda da próxima Assembleia Plenária de 12 a 15 de abril, que ficará concluída na próxima reunião” e revela que procedeu a algumas nomeações”.

Assim, o padre José Luís Gonçalves da Costa e o diácono José Farinha de Noronha e Andrade (Patriarcado de Lisboa), serão, respetivamente, o coordenador e coordenador-adjunto da Pastoral Penitenciária; o cónego José Manuel dos Santos Ferreira, pároco de Santa Maria de Belém (Patriarcado de Lisboa), será assistente nacional da Legião de Maria; o cónego Eduardo Jorge Gomes da Costa Duque (Arquidiocese de Braga), é reconduzido como assistente nacional do Serviço Nacional da Pastoral do Ensino Superior.