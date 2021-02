Sérgio Conceição: "Fomos felizes, tivemos a pontinha de sorte que nos tem faltado"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, ficou satisfeito pela vitória em casa do Marítimo e reconhece a importância do resultado na jornada anterior à receção ao líder Sporting, a dez pontos de distância.

"Os três pontos eram importantes à medida que o campeonato vai caminhando. Não podemos alargar mais a distância para o nosso rival que está à frente. Temos de a encurtar e fizemos de tudo para ganhar este jogo e fomos felizes com a pontinha de sorte que às vezes nos tem faltado", disse, à Sport TV.

O técnico deixou elogios à forma como o Marítimo se apresentou em campo e elogiou a sua organização defensiva que deixou a formação madeirense confortável.

"O Marítimo fez um jogo muito competente, sei que o grupo do Marítimo tem jogadores a cima da média. Se for organizada, podem fazer a diferença. Encontramos um Marítimo muito competente a defender. Muito bem no jogo deles na largura defensiva. Cabia-me procurar algo diferente e fui mexendo porque estava a ver que não era preciso poder físico, mas jogadores que pudessem arranjar espaço 'dentro de uma cabine telefónica'", diz.

No sábado, o FC Porto recebe o Sporting no clássico em que pode encurtar para sete a diferença de pontos: "É um jornada importante se queremos reabrir o campeonato. Temos de ir á procura da vitória, que é o que fazemos sempre".

200 jogos no FC Porto com prenda do plantel

Sérgio Conceição deixou ainda um agradecimento ao plantel que ofereceu uma camisola autografada aos jogadores do plantel, depois de ter completado 200 jogos à frente do FC Porto.

"Quero agradecer aos meus jogadores porque tiveram um gesto fantástico de me oferecerem a camisola dos 200 jogos. Uma caminhada que tem sido cheia de paixão, ambição e com muitos deles desde o início. A todos eles e a todos os que partiram e vieram, muito obrigado", afirma.

Convidado a escolher um melhor jogo ou momento, Sérgio destaca dois triunfos na Liga dos Campeões e os troféus que conquistou e que ainda quer conquistar: "Há jogos fantásticos e lembro-me do Leipzig e da Juventus na Champions, mas todos os jogos que valeram títulos. Neste clube festejamos títulos e não vitórias e queremos conquistar mais".