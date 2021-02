Sérgio Conceição chega aos 200 jogos no Porto. “Punha-lhe já um contrato à frente, sem datas”

Isidoro Sousa, presidente do Olhanense, considera que o FC Porto deve fazer tudo por manter Sérgio Conceição por tanto tempo quanto possível.

Esta segunda-feira, Sérgio Conceição cumpre 200 jogos como treinador do FC Porto e 250 jogos no campeonato como treinador, no mesmo estádio onde se estreou no banco do Olhanense, em 2012: os Barreiros.

Com contrato até junho de 2021, ainda por renovar, Isidoro Sousa afirma a Bola Branca que, no lugar do presidente do FC Porto, “punha um contrato à frente do Sérgio Conceição e não punha lá as datas, para poder ser o máximo tempo possível”.

O presidente do Olhanense não tem dúvidas de que Pinto da Costa tudo fará para manter o treinador, mas sabe que “a qualquer momento o Porto pode perder o Sérgio Conceição, porque tem um mercado já muito vasto”.

“O Porto é o clube dele, desde as camadas jovens, mas tudo pode acontecer. Pode haver uma contrapartida para o FC Porto e que seja um bom negócio. Essa porta tem de estar sempre aberta”, assinala.

História com nove anos

Isidoro Sousa admite acompanhar “quase diariamente” o trabalho de Sérgio Conceição, em quem “apostou” como técnico principal, vindo do Standard Liège, onde fora treinador adjunto de Dominique D’Onofrio.

“Foi uma aposta que eu tinha a certeza que iria dar frutos. Apercebi-me logo que o Sérgio teria uma carreira promissora. Sinto-me orgulhoso por lhe ter dado essa oportunidade, ainda vai alcançar outros voos”, explica, nesta entrevista à Renascença.

O presidente do clube de Olhão lembra que, no primeiro jogo (derrota por 2-1, em casa do Marítimo), “prometeu que o futuro seria maior”.

Nove anos e 249 jogos depois, Sérgio Conceição, "um ganhador por natureza", regressa aos Barreiros, esta segunda-feira, como treinador do FC Porto. No estádio onde tudo começou, o técnico marca, também, o jogo 200 ao comando dos dragões.

O Marítimo-FC Porto, da jornada 20, está agendado para as 19h00 desta segunda-feira, no Estádio do Marítimo. O jogo 200 de Sérgio Conceição tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.