Guarda-redes de andebol do FC Porto sofre paragem cardiorrespiratória

Alfredo Quintana, internacional português e guarda-redes de andebol do FC Porto, sofreu durante o treino desta segunda-feira uma paragem cardiorrespiratória.

Ao que a Renascença apurou, o guarda-redes nascido em Cuba, naturalizado português, sofreu a paragem cardiorrespiratória após síncope - perda abrupta da consciência. O atleta foi admitido no hospital pouco depois das 16h00.

Segundo o FC Porto, Quintana "foi prontamente assistido com o apoio de uma viatura do INEM". "Depois de estabilizado, foi transportado para o Hospital de São João, onde se encontra internado", pode ler-se na nota oficial.

Quintana integra a equipa principal dos dragões desde 2010 e é uma das grandes figuras do clube na modalidade, tendo somado mais de 400 jogos com a camisola do FC Porto.

O guarda-redes foi titular na tarde de domingo no jogo da 13ª jornada do campeonato português, em casa do Água Santas, que o FC Porto venceu por 35-26. Ao serviço da seleção, Quintana soma 72 internacionalizações. Fez seis jogos por Cuba.

