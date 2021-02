Um mês depois do despacho. Multas na hora já podem ser pagas por multibanco

A dezena e meia de infrações criadas no âmbito do estado de emergência para prevenir os contágios por Covid-19 têm, finalmente, referências multibanco atribuídas para que as contraordenações possam ser processadas e pagas na hora.



O despacho assinado pelo ministro da Administração Interna a 22 de Janeiro assim o definia com o objetivo de apertar a fiscalização aos incumprimentos, mas, até ao final da semana passada, não existiam as necessárias referencias para que os cidadãos abordados pudessem pagar as multas através do multibanco.

Só agora a Agência para a Modernização Administrativa enviou esses códigos às forças de segurança, num modelo muito semelhante ao que é usado para a fiscalização e cobrança de contraordenações de trânsito.

Apenas 10% das multas foram pagas na hora

Não podendo usar o multibanco, e tendo em conta que as multas para particulares variam entre os 200 e os 1.000 euros, não foram muitos os cidadãos que até agora puderam, ou quiseram, pagar as suas infrações na hora.

Pelas contas provisórias deste primeiro mês, conclui-se que apenas 10% das multas foram pagas num primeiro momento.

A PSP, por exemplo, neste último mês levantou 9.141 autos de contraordenação no continente e ilhas, mas, até agora, tem concluídos apenas mil processos – correspondentes a cerca de 102 mil euros, valor muito aquém do imaginado pelo Governo, que, ao exigir o pagamento na hora, pretendia criar um efeito dissuasor.