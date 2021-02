Semana começa com bom tempo. Chuva só na quarta-feira

Depois de uma melhoria já sentida em algumas regiões no domingo, a chuva dá tréguas neste início de semana, para voltar na quarta-feira, mas, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apenas nas regiões Centro e Norte.

Para esta segunda-feira, o IPMA aponta para possibilidade de aguaceiros fracos na região Sul, pequena descida da temperatura mínima e pequena subida da temperatura máxima.



O céu deverá manter-se, em geral, pouco nublado, apresentando períodos de maior

nebulosidade na região Sul e, durante a tarde, nas regiões Norte e Centro.

No interior, poderá haver formação de gelo ou geada. No Sul, poderá haver aguaceiros fracos.

Quanto a temperaturas, a média no continente é de 15 graus de máxima, enquanto a mínima deverá descer aos 6 graus em Faro e Lisboa, aos 5 no Porto, 4 em Beja e zero na Guarda.



Nos arquipélagos, o Funchal deverá atingir os 22 graus de máxima e 16 de mínima. Em Ponta Delgada, o termómetro não vai tão alto, ficando-se pelos 17 de máxima e 14 de mínima.

Na terça-feira, a temperatura irá subir um pouco e o céu vai apresentar-se geralmente limpo.

As máximas vão andar entre os 16 e os 18 graus (menos na Guarda, onde a máxima prevista é de 9 graus) e as mínimas sobem para 10 em Faro e Lisboa, 11 no Porto e 3 na Guarda.

Na quarta-feira, a chuva regressa às regiões Norte e Centro, mas as temperaturas devem manter-se nos mesmo níveis de terça.