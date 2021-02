Governo estuda a hipótese de afastar segunda dose de vacina Covid da primeira

Veja também:

O Governo está a estudar a hipótese de afastar no tempo as tomas da vacina para a Covid, para poder cobrir uma maior percentagem da população com pelo menos uma toma.

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, admitiu esta segunda-feira, em entrevista à RTP3, que a possibilidade está em cima da mesa e que está a ser analisada com cuidado pelo Governo, mas que a decisão não está ainda tomada.

A ideia é fazer face à escassez de vacinas, uma vez que as farmacêuticas não têm cumprido com os seus acordos e não estão a chegar aos países da União Europeia, incluindo a Portugal, as doses contratadas.

Os estudos demonstram que uma só toma da vacina já confere uma imunidade que ronda os 60 ou 70%. Afastando no tempo as duas tomas permitiria dar a primeira toma a mais pessoas em menos tempo.

Lacerda Sales diz que os especialistas em Portugal estão a ponderar a questão de forma muito cautelosa.

“Estão a fazer a ponderação dessa matéria, porque entre o afastamento que permita vacinar mais gente com a primeira dose, sabendo que pode produzir uma eficácia entre os 60 e os 70%, portanto já confere alguma proteção, nomeadamente às camadas mais vulneráveis, ou ter mais gente com as duas doses vacinadas, é uma relação custo benefício que tem de ser muito ponderada.”

“Estamos a ponderar bem essa matéria para depois tomar a melhor decisão, consoante as necessidades”, concluiu.