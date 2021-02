🔴 Em direto. Variante do Reino Unido responsável por quase 50% das infeções

Veja também:

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, reúnem-se esta segunda-feira com especialistas. Em cima da mesa nesta reunião do Infarmed vai estar a evolução da situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal.

“Portugal apresenta agora o valor mais baixo do R(t) da Europa”, revelou Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), na conferência.

O índice de contágio é de 0,67. “O mais baixo desde o início da epidemia.” O valor encontra-se abaixo de 1 em todo o continente e regiões autónomas. “Se continuarmos, é possível continuar a descer a uma velocidade acentuada”, disse.

Com as medidas de confinamento houve uma redução do número de contágios, mas o fecho das escolas teve impacto. O efeito então foi “mais homogéneo”, notou Baltazar Nunes.

Variante do Reino Unido responsável por quase 50% das infeções

Desde 1 de dezembro, o laboratório da Unilabs detetou 10 mil casos de Covid-19 provocados pela variante do Reino Unido.

Na conferência do Infarmed, João Paulo Gomes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), estimou que já tenham ocorrido em Portugal cerca de “150 mil casos” da variante inglesa entre o último mês do ano passado e 21 de fevereiro.

Na semana sete do novo confinamento cerca de 48% dos casos foram causados pela variante inglesa e “não tem mostrado tendência crescente”.

“Quando desconfinarmos, esta variante não vai desaparecer”, avisou. O especialista admitiu mesmo a possibilidade “um novo crescimento exponencial”. “É mais do que natural”, disse.

João Paulo Gomes revelou também que já foram detetados em Portugal quatro casos da variante da África do Sul e sete casos da variante de Manaus.



No caso da variante brasileira, há uma pequena boa notícia: apesar de serem sete casos, são dois clusters familiares, a mesma cadeia de transmissão, sublinhou.



Evolução da incidência e transmissibilidade

André Peralta Santos, diretor de Serviços de Informação e Análise da Direção-Geral da Saúde, assumiu que, nos últimos quinze dias, registou-se em Portugal uma “descida bastante acentuada” do número de infetados com Covid-19.

Segundo o especialista, a incidência do novo coronavírus está a diminuir em todas as regiões do país, mas Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a zona com “mais casos”.

Na região norte do país, regista-se neste momento cerca de 240 casos por 100 mil habitantes – um número igual ao de meio do mês de outubro do ano passado. Para André Peralta Santos, trata-se de um “indicador bastante positivo”:

Já em Lisboa e Vale do Tejo, a incidência é ainda de 480 por 100 mil habitantes.

André Peralta Santos revelou ainda que a variante do Reino Unido tem uma maior prevalência em Lisboa e Vale do Tejo. Relativamente ao Alentejo e Algarve, queixou-se de falta de dados.



Guião para o futuro

Parte dos participantes, na sua maioria especialistas, deverão fazer as suas intervenções a partir das instalações do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, em Lisboa.

Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), vai fazer uma atualização da vigilância de variantes genéticas do novo coronavírus em Portugal.

A reunião vai contar ainda com intervenções de João Paulo Gomes, do INSA; João Gouveia, da Coordenação da Resposta em Medicina Intensiva; Carla Nunes, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa; Henrique de Barros, Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto; e do tenente-coronel Gouveia e Melo, coordenador da "task force" para o Plano de Vacinação contra a Covid-19 em Portugal.

O debate e votação da renovação do estado de emergência na Assembleia da República está marcado para quinta-feira à tarde e antes do envio do diploma o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, irá ouvir uma vez mais os nove partidos políticos com assento parlamentar, o que deverá acontecer entre terça e quarta-feira.