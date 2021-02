Desconfinamento? “Este é o momento de conter a doença", diz Marta Temido

Veja também:

A ministra da Saúde diz que o número de pessoas internadas com Covid-19 ainda é muito elevado e ainda não é o momento para falar em datas de desconfinamento.

Marta Temido, que falava no final de uma reunião com especialistas no Infarmed, afirma que "este é o momento de nos concentrarmos em conter a transmissão da doença" Covid-19.

A governante considera que, nesta altura, é preciso ainda melhorar "a resposta a outras áreas que não a área covid e apostar na rapidez do processo de vacinação e na proteção dos mais fracos e vulneráveis".



Marta Temido afirma que as atuais restrições são essenciais para continuar a reduzir o número de internamentos, mortes e novos casos de Covid-19.

Esta segunda-feira, o número de internados com Covid-19 em cuidados intensivos é de 627 e a ministra diz que é preciso continuar a baixar esse indicador.

"Se as medidas atuais se mantivessem podíamos atingir a ocupação de 300 camas Covid em unidades de cuidados intensivos em meados de março e menos de 300 no final de março", disse a ministra, definindo uma meta para as próximas semanas.

Marta Temido destacou algumas conclusões e preocupações saídas da reunião do Infarmed: a tendência de descida do número de novos casos do Covid e o índice de transmissão em Portugal ser agora o mais baixo da Europa, mas também um ligeiro aumento na última semana do índice de mobilidade dos portugueses, apesar de todas as medidas de confinamento, e as novas variantes do coronavírus.

"Nada disto que estamos a projetar está adquirido e tudo depende de cada um de nós e de medidas combinadas. A manutenção das atuas medidas e a adesão da população às atuais medidas, com a nota de preocupação para algum já relaxamento sem nenhuma alteração legislativa para o índice de confinamento", sublinhou.







[notícia em atualização]