​Covid-19. PSP acaba com festa com 19 jovens em pinhal de Leiria

A PSP acabou, no domingo, com uma "rave" num pinhal em Parceiros, no concelho de Leiria, onde estavam 19 jovens, que foram identificados, anunciou esta força policial.



Em comunicado, a PSP informa que, pelas 12h00, “procedeu ao encerramento de uma festa em incumprimento às medidas” do estado de emergência.

“Na sequência de uma denúncia, foi detetada uma festa tipo "rave", numa zona de pinhal, na área dos Parceiros, onde se encontrava um grupo de jovens, com idades entre os 18 e os 26 anos”, adianta o comunicado. Os jovens, “estando em desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, foram identificados e incorrem numa coima” que varia entre os 200 e os mil euros.

Fonte da PSP disse à Lusa que ao local da festa ilegal acorreram três carros-patrulha, com um total de seis elementos, tendo os jovens acatado as ordens dos polícias.

O atual período de estado de emergência termina às 23h59 de 01 de março. Ao abrigo do estado de emergência, o Governo impôs um dever geral de recolhimento domiciliário.

O concelho de Leiria regista, desde o início da pandemia, em março de 2020, 6.774 casos do novo coronavírus, mantendo-se 499 ativos, refere o último balanço da Comissão Distrital de Proteção Civil, divulgado às 00:01 de hoje.

No mesmo período recuperaram da doença 6.124 pessoas, registando-se ainda 151 óbitos.

Em Portugal, morreram 15.962 pessoas dos 797.525 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.