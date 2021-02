Covid-19: Portugal tem o índice de contágio mais baixo da Europa

Veja também:

“Portugal apresenta agora o valor mais baixo do R(t) [índice de contágio] da Europa”, revelou esta segunda-feira Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), na reunião com políticos e especialistas sobre a pandemia de Covid-19.



O índice de contágio é agora de 0,67, ou seja, cada novo infetado com coronavírus transmite a Covid-19 menos do que uma pessoa, em média.

“É o valor mais baixo desde o início da epidemia”, declarou Baltazar Nunes, do INSA.

O valor encontra-se abaixo de 1 em todo o continente e regiões autónomas. “Se continuarmos, é possível continuar a descer a uma velocidade acentuada”, disse.

Com as medidas de confinamento houve uma redução do número de contágios, mas o fecho das escolas teve impacto. O efeito então foi “mais homogéneo”, notou Baltazar Nunes.

Nesta reunião na sede do Infarmed, em Lisboa, o vice-almirante Gouveia e Melo, coordenador da "task force" para o Plano de Vacinação contra a Covid-19 disse que Portugal pode atingir a imunidade de grupo no início de agosto.

Gouveia e Melo disse esperar um reforço de vacinas no 2º e 3º trimestres que permitirá acelerar o processo de vacinação e, eventualmente, chegar a 70% da população em agosto.



João Paulo Gomes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, disse que as medidas de confinamento travaram o crescimento exponencial em Portugal da variante britânica do novo coronavírus.



“Em janeiro fizemos uma projeção a três semanas que indicava que na semana seis – a semana passada – cerca de 65% dos novos casos fossem provocados por esta variante. Tal não aconteceu graças ao confinamento. Os dados indicam que temos cerca de 48% dos novos casos provocados por esta variante e sem uma tendência crescente”, afirmou o especialista do INSA, notando que no Reino Unido já se estima uma prevalência desta variante superior a 90%.



Portugal regista esta segunda-feira 61 mortes e 549 casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

É o número mais baixo de vítimas mortais desde 28 de dezembro. Esta segunda-feira, o país ultrapassa os 16 mil mortos desde a chegada da pandemia, há quase um ano.

O número de novos casos é o mais reduzido desde 6 de outubro, quando foram registadas 427 novas infeções.

Cerca de 96% dos concelhos portugueses apresentam uma redução dos números de casos de Covid-19. No total, são 227 os municípios com decréscimo da taxa de incidência cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2.

Fronteira, São João da Pesqueira, Alfândega da Fé, Vila de Rei e Aguiar da Beira registam a maior quebra.

Portugal tem, assim, menos 104 concelhos em risco extremo de infeção face à semana anterior (87%), segundo os dados revelados esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).