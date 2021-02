Cerca de 96% dos concelhos com redução de casos de Covid. 15 municípios em risco máximo

Cerca de 96% dos concelhos portugueses apresentam uma redução dos números de casos de Covid-19. No total, são 227 os municípios com decréscimo da taxa de incidência cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2.

Fronteira, São João da Pesqueira, Alfândega da Fé, Vila de Rei e Aguiar da Beira registam a maior quebra.

Portugal tem, assim, menos 104 concelhos em risco extremo de infeção face à semana anterior (87%), segundo os dados revelados esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há uma semana, mais de 38% dos 308 concelhos portugueses estavam em risco máximo devido ao número de casos de Covid-19. Segundo a última atualização, apenas 5% integram essa lista.

Só 15 municípios apresentavam risco extremo, entre três e 16 de fevereiro: Rio Maior, Setúbal, Castanheira de Pêra, Castelo de Vide, Moura, Monchique, Penela, Aljustrel, Sernancelhe, Boticas, Gavião, Resende, Manteigas, Ferreira do Alentejo e Arronches.

Arronches, Ponta do Sol, Ferreira do Alentejo, Manteigas, Alvito, Vimioso e Ribeira Brava são os únicos concelhos com aumento de casos. Já Castanheira de Pêra, Resende e Arronches ocupam o topo da tabela de incidência cumulativa a 14 dias.