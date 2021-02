António Costa: "Nível de incidência de Covid-19 é ainda muito elevado"

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, alerta que o nível de incidência da Covid-19 é "ainda muito elevado" em Portugal, nomeadamente na utilização dos serviços de saúde.

Numa publicação na rede social Twitter, após a reunião desta segunda-feira no Infarmed, António Costa considera que as novas variantes do coronavírus são motivo de preocupação, apesar de o país assistir a uma tendência positiva de descida de infeções.

“Assistimos a uma tendência positiva de descida da Covid-19 em Portugal. No entanto, o nível de incidência é ainda muito elevado, nomeadamente na utilização dos serviços de Saúde. As novas variantes são motivo de preocupação. Cumprir as regras é fundamental para vencermos o vírus”, escreve o primeiro-ministro.

No final da reunião com especialistas na sede do Infarmed, a ministra da Saúde disse que o número de pessoas internadas com Covid-19 ainda é muito elevado e ainda não é o momento para falar em datas de desconfinamento.

"Este é o momento de nos concentrarmos em conter a transmissão da doença" Covid-19, declarou Marta Temido.