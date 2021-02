Rebentamento de dique na Indonésia obriga a retirar milhares de pessoas

Milhares de pessoas estão a ser retiradas de casa nos arredores da capital da Indonésia devido a inundações na sequência do rebentamento do dique do Rio Citarum.

O distrito de Bekasi, na província de Java Ocidental, na Indonésia, está a sofrer inundações desde sábado por causa da chuva forte.

"Alguns diques romperam, não apenas o dique do rio, mas também os diques de irrigação", disse esta segunda-feira o ministro de Obras Públicas e Habitação, Basuki Hadimuljono.

As equipas da Agência Nacional de Busca e Resgate foram mobilizadas, adiantam as autoridades locais.

O porta-voz da Agência Nacional de Mitigação de Desastres, Raditya Jati, informou que mais de 28.000 residentes em quatro aldeias no distrito de Bekasi e 34 aldeias no distrito de Karawang foram afetadas pelas enchentes. Pelo menos 4.184 pessoas estão a ser retiradas.

Milhares de casas na área estão cobertas com 100 a 250 centímetros e água e estão sem energia.

As chuvas sazonais e as marés altas dos últimos dias causaram dezenas de deslizamentos de terra e inundações generalizadas em grande parte da Indonésia.