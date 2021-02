Portugal caiu 21 posições na lista de países com mais novos casos

Portugal desceu na última semana 21 posições na lista de países e territórios em pior situação na média de novos casos diários de contágio pelo novo coronavírus por milhão de habitantes, passando para 41.º, segundo o site ourworldindata.

A média diária entre 15 e 21 de fevereiro foi de 164,89 novos casos por milhão de habitantes, o que significa um decréscimo de 42% em relação ao registo de 284,99 da semana anterior e confirma a tendência de descida em Portugal.

A lista é encabeçada por República Checa (869,10), Montenegro (699,20) e Estónia (560), excluindo países com menos de um milhão de habitantes, enquanto a média dos 27 Estados-membros da União Europeia (UE) se situou em 192,11.

No número de mortes diárias por milhão de habitantes na última semana, Portugal desceu do segundo para o quarto lugar, com uma média de 8,98, menos 45% do que na semana anterior (16,29), e situa-se atrás de Eslováquia (16,22), República Checa (14,29) e Montenegro (13,65).

Em relação ao total de casos por milhão de habitantes (77.213), Portugal é o sexto da lista, sem contar com pequenos países ou territórios, atrás de Montenegro (114.630), República Checa (107.681), Eslovénia (88.875), Israel (86.654) e Estados Unidos (84.996).

No indicador de mortes globais por milhão de habitantes, Portugal é o sexto, com 1.565, numa lista encabeçada pela Bélgica (1.889) e em que surgem de seguida Eslovénia (1.816), República Checa (1.794), Reino Unido (1.779) e Itália (1.583). A média da UE situava-se em 20 de fevereiro em 1.188.

O portal ourworldindata.org resulta de uma colaboração entre investigadores da Universidade de Oxford, do Reino Unido, com a organização sem fins lucrativos Global Change Data Lab.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.466.453 mortos no mundo, resultantes de mais de 111 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.023 pessoas dos 798.074 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.