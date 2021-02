Embaixador italiano assassinado na República Democrática do Congo

O embaixador italiano na República Democrática do Congo, Luca Attanasio, morreu esta segunda-feira num ataque ocorrido na parte oriental do país.

Luca Attanasio, de 43 anos, seguia numa coluna de viaturas do Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas que foi atacada perto de Goma, avança a diplomacia italiana, em comunicado.

O ataque provocou a morte a mais duas pessoas, entre as quais um polícia militar italiano.

O ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Luigi Di Maio, já manifestou "profunda tristeza" pelas mortes na República Democrática do Congo e prometeu fazer tudo para apurar o que aconteceu.

O Presidente italiano, Sergio Mattarella, fala num ataque "cobarde".

Este ataque está a ser discutido na reunião dos chefes da diplomacia da União Europeia, que decorre em Bruxelas.

A autoria do ataque não foi reivindica, mas aquela região do Congo vive em clima de guerra com ataques frequentes por parte de guerrilheiros.

A força de paz das Nações Unidas está na República Democrática do Congo desde 1999.