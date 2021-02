Desconfinamento em Inglaterra começa a 8 de março

Veja também:

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou que vai tornar público nesta segunda-feira o roteiro para o desconfinamento faseado em Inglaterra, começando pelo regresso às aulas presenciais, a 8 de março, e algum contacto social ao ar livre.

Os detalhes serão apresentados numa declaração no Parlamento esta tarde, seguida por uma conferência de imprensa no final do dia, mas Johnson vincou que o alívio das restrições vai ser feito “cautelosamente”, com base em fatores epidemiológicos, de saúde, sociais e económicos.

“As nossas decisões serão tomadas com base nos dados mais recentes para cada etapa, e seremos cautelosos nessa abordagem para não desfazer o progresso que alcançámos até agora e os sacrifícios que cada um fez”, disse, num comunicado.

Johnson disse que os quatro critérios de avaliação – nomeadamente, o avanço da vacinação, a redução do número de hospitalizações e do número de casos e o controlo da ameaça de novas variantes do vírus – estão a ser cumpridos, pelo que as aulas presenciais podem ser retomadas.