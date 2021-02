Covid-19. Eslováquia pede mais vacinas à UE devido a "situação trágica"

O ministro dos negócios estrangeiros da Eslováquia, Ivan Korcok, pediu à União Europeia para enviar vacinas em avanço para o país devido à "situação trágica" que o país vive atualmente na pandemia de Covid-19.

A Eslováquia, com uma população de cerca de 5,5 milhões de pessoas, atingiu recentemente um máximo de 100 mortes num dia, valor mais alto no mundo por milhão de habitante, seguido da República Checa, país vizinho. O país da Europa central tinha, no domingo, 3,672 doentes internados com infeção por Covid-19.

"Vou informar os meus colegas dos negócios estrangeiros dos outros países sobre a situação trágica que temos com a pandemia. Vou perguntar se têm vacinas que não podem utilizar neste momento que possam enviar para nós", afirmou, antes da reunião em Bruxelas.

Ivan Korcok afirma que seria um "bom sinal de cooperação europeia". "Percebo que todos os países tenham falta de vacinas, mas a Eslováquia precisa mais neste momento, porque temos a maior taxa de mortes", diz.

A Eslováquia já pediu à União Europeia ajuda com profissionais de saúde, tendo recebido 10 médicos e 25 enfermeiros estrangeiros no país. Até à data, o país já anunciou 6,577 mortes por Covid-19 e vacinou 272 mil pessoas.